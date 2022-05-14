Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu - Son Dakika
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Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu

14.05.2022 22:59
Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu

Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen şahsın cansız bedenini, 25 metre uzaklıkta oğlu tarafından bulundu.

Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen şahsın cansız bedenini, 25 metre uzaklıkta oğlu tarafından bulundu.

Kaza, akşam saatlerinde Merkez Başköy Köyü Galanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu Deresi üzerinden geçen 73 yaşındaki Salim Yeşil, kullandığı 11 AV 655 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara katılan Salim Yeşil'in oğlu, babasının cansız bedenini kaza yerinden 25 metre uzakta buldu. Yaşlı adamın boğularak öldüğü tespit edilirken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. - BİLECİK

Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu
Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu
Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu
Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu

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Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu - Son Dakika


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