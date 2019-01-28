Motosikletiyle Dükkana Daldı, "Yabancı Değilim Ağabey" Dedi
57 dakika önce
Motosikletiyle dükkana dalan sürücü yaşanan kazayı 'Yabancı değilim ağabey' diyerek açıkladı.
Motosikletiyle dükkana dalan sürücü yaşanan kazayı 'Yabancı değilim ağabey' diyerek açıkladı. Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle dükkana daldı. Biranda karşısında motosikletliyi gören dükkan sahibi ise şoke oldu. Dükkan sahibinin, "Ağabey ne yaptın ya sen nasıl becerdin dükkana böyle girmeyi" diyerek kazaya tepki göstermesi üzerine motosiklet sürücüsünün yaptığı açıklama şaşkına çevirdi. Motosiklet sürücüsü yaşanan kazayı "Yabancı değilim ağabey" diyerek açıkladı. Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:24 Kaynak: İHA
Motosikletiyle Dükkana Daldı, "Yabancı Değilim Ağabey" Dedi
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