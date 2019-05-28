Motosikletiyle duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi
2 saat önce
Uşak'ta motosikletiyle okulun duvarına çarpan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak'ta motosikletiyle okulun duvarına çarpan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:52 Kaynak: AA
Merkeze bağlı Bozkuş köyünde plakasız motosikletiyle köy içinde ilerleyen Görkem Tüysüz (17), ilkokulun duvarına çarptı.
Ağır yaralanan Tüysüz, vatandaşlar tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Genç sürücü hastanede yaşamını yitirdi.
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