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Motosikletiyle evine giderken başından vuruldu

6 saat önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, motosikletiyle evine giderken arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğrayarak başından vuruldu.

Motosikletiyle evine giderken başından vuruldu, System.String[]
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde,  motosikletiyle evine giderken arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğrayarak başından vuruldu. Ağır yaralanan Kazancı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Alim Kazancı, iddiaya göre yol üzerinde gördüğü arkadaşlarına selam vermek için durdu. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kazancı, başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazancı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Kazancı'nın, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


- Kocaeli
Kocaeli, Kazancı, Gültepe, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:18 Kaynak: DHA
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