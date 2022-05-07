Motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet etti - Son Dakika
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Motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet etti

07.05.2022 13:11
Motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet eden Kazakistan uyruklu Kurban Mardi (38), yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet eden Kazakistan uyruklu Kurban Mardi (38), yaralandı. Mardi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Kurban Mardi, motosikletiyle giderken boynuna nereden ateşlendiği belirlenemeyen saçmalar isabet etti. Motosikletten düşen Mardi, çevredekiler tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların, saçmalardan birinin şah damarını sıyırdığını söylediği Kurban Mardi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, tüfekle rastgele ateş ettiği değerlendirilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


Motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet etti
Motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet etti
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Kazakistan, İnegöl, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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