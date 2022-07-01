Feci motosiklet kazası kamerada: Motosikletli genç 30 metre savruldu - Son Dakika
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Feci motosiklet kazası kamerada: Motosikletli genç 30 metre savruldu

01.07.2022 09:46

Feci motosiklet kazası kamerada: Motosikletli genç 30 metre savrulduİSTANBUL Büyükçekmece'de sinyal veren otomobilin yanından motosikletiyle hızla geçmeye çalışan genç, araca çarptıktan sonra 30 metre ileriye uçtu.

Feci motosiklet kazası kamerada: Motosikletli genç 30 metre savruldu

İSTANBUL Büyükçekmece'de sinyal veren otomobilin yanından motosikletiyle hızla geçmeye çalışan genç, araca çarptıktan sonra 30 metre ileriye uçtu. Ağır yaralanan genç yoğun bakıma alınırken çarpışma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Güzelce Mahallesi'nde dün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 BY 779 plakalı motosiklet sürücüsü Samet Bozkurt sola sinyal vererek dönmeye çalışan aracın yanından geçmeye çalıştı. Hızını alamayan aracın sol kapısına çarparak 30 metre ileriye uçtu. Bozkurt'a kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale yaparak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan genç yoğun bakıma alınırken sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan kaza anında ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşanan kaza hakkında konuşan Selahattin Abacı, "Büyük bir ses geldi camdan baktım birisi yaralı ve motosiklet var. Dışarı kapıya koştum baktım ki bahçede motor var. Koşarak geldim birisi yerde kanlar içinde yatıyor bacağı, kafası çok kötü. Burada yatıyordu bilinçsizdi. Ambulansa haber verdik. Ambulans kısa sürede geldi. 2 kaskı vardı ama kaskı muhtemelen kafasına takılı değildi ama bilemiyorum. Kaskları ben 30 metre ileriden topladım. Yoğun bakımdaymış inşallah kurtulur kısa sürede gencecik bir çocuk iki tarafa da geçmiş olsun" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin sola sinyal vererek dönmek için yavaşladığı bu sırada Bozkurt'un motosikletiyle çarparak metrelerce öteye savrulduğu görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci motosiklet kazası kamerada: Motosikletli genç 30 metre savruldu - Son Dakika

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