Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle kafeteryaya daldı
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletiyle kafeteryaya daldı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de motosikletiyle kafeye dalan H.B. adlı kadın, yaralandı.

Motosikletiyle kafeteryaya daldı, System.String[]

ÇANAKKALE'de motosikletiyle kafeye dalan H.B. adlı kadın, yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Molla Yakup Sokak'ta meydana geldi. H.B., yönetimindeki 17 ABD 095 plakalı motosikletin kontrolünü yitirince, kafeteryanın camekanını kırarak işyerine girdi. Çarpma sonucu H.B.'nin eli, kırılan cam parçaları nedeniyle kesildi. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından H.B., ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Kaza sırasında boş olan kafeterya da hasar meydana geldi. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kemalpaşa Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle kafeteryaya daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]