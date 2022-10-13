MOTOSİKLETİYLE KAMYONA ÇARPAN GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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MOTOSİKLETİYLE KAMYONA ÇARPAN GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

13.10.2022 13:49

Antalya'da, Karayolları'na ait yol bakım kamyonuna motosikletiyle arkadan çarpan Pınar Ünlü (23), olay yerinde can verdi.

Antalya'da, Karayolları'na ait yol bakım kamyonuna motosikletiyle arkadan çarpan Pınar Ünlü (23), olay yerinde can verdi.

Kamyon sürücüsü Aykut Aslan gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Pınar Ünlü'nün kullandığı 07 AZR 067 plakalı motosiklet, emniyet şeridindeki Karayolları yol bakım kamyonuna arkadan çarptı. Başında kask olmasına rağmen çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Pınar Ünlü için olay yerine sağlık ekibi istendi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ünlü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol bakım kamyonu sürücüsü Aykut Aslan, çalışma sırasında yol üzerinde bir karton kutu gördüğünü, onu yoldan alıp atmak için aracı durdurduğunu, bu sırada motosikletin arkadan kamyona çarptığını söyledi. Gözaltına alınan Arslan, polis merkezine götürüldü. Ünlü'nün olay yerindeki el çantası da yakınlarına teslim edilmek üzere polis tarafından alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Pınar Ünlü , Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETİYLE KAMYONA ÇARPAN GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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