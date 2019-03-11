Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle Kamyonete Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosikletiyle Kamyonete Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

17 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde trafik ışıklarında duran kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosikletiyle Kamyonete Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde trafik ışıklarında duran kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Havran istikametinden Edremit istikametine seyir halinde bulunan Niyazi Eşkin idaresindeki 10 AAE 122 plakalı motosiklet, hastane kavşağında bulunan trafik ışıklarında beklemekte olan İsmail Ç. idaresindeki 10 KU 701 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Niyazi Eşkin kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü İsmail Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

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