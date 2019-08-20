Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle kaza yapan imam, kurtarılamadı
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Motosikletiyle kaza yapan imam, kurtarılamadı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, motosikleti, hafif ticari araçla çarpışan imam Ramazan Kılınçkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Motosikletiyle kaza yapan imam, kurtarılamadı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, motosikleti, hafif ticari araçla çarpışan imam Ramazan Kılınçkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Beydilli Mahallesi'ndeki Çötel Cami'nin imamı Ramazan Kılınçkaya dün saat 18.00 sıralarında 20 L 3742 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Ancak Kılınçkaya'nın motosikleti, Işıklı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Çetin'in kullandığı 20 PU 704 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kılınçkaya, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Çetin ise gözaltına alındı.


Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
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