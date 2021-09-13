MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN LİSELİ YARALANDI - Son Dakika

Burdur'da lise son sınıf öğrencisi Fatih Kerem Ö. (17) motosikletiyle geçirdiği kazada yaralandı.

Dün saat 18.30'da Bozkurt Mahallesi TOKİ Konutları Kavşağı'nda meydana gelen kazada Fatih Kerem Ö. yönetimindeki 10 ABD 125 plakalı motosiklet, Süleyman B. (29) yönetimindeki 15 EG 076 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan Fatih Kerem Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı.