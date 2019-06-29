Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı
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Motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı

1 saat önce

Siirt'te motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı.

Motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'te motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Algül'ün (24) kullandığı 56 AAD 214 plakalı motosiklet, Siirt- Kurtalan kara yolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü kavşağında devrildi.
Kazada ağır yaralanan Algül, 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:04 Kaynak: AA
Kurtalan, Siirt, Güncel
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