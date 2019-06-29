Motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı
1 saat önce
Siirt'te motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:04 Kaynak: AA
'te motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Algül'ün (24) kullandığı 56 AAD 214 plakalı motosiklet, Siirt- Kurtalan
kara yolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü kavşağında devrildi.
Kazada ağır yaralanan Algül, 112 Acil Servis
ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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