Motosikletiyle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikletiyle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

17.06.2022 20:19
Motosikletiyle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Van'ın Başkale ilçesinde motosiklet ile kaza yapan 36 yaşındaki Ercan Aybar hayatını kaybetti.

Van'ın Başkale ilçesinde motosiklet ile kaza yapan 36 yaşındaki Ercan Aybar hayatını kaybetti.

Edinile bilgilere göre olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Albayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Aybar, motosiklet ile Başkale'den Albayrak Mahallesi'ne seyir halinde iken kasis üzerinden geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan beton elektrik direğine kafasını çarptı. Ağır yaralanan Aybar, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yerde cansız bedeni bulunan Ercan Aybar, otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftçilikle uğraşan Aybar'ın 2 çocuğu olduğu öğrenildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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