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Motosikletiyle kaza yaptı, bir hafta sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Motosikletiyle kaza yaptı, bir hafta sonra hayatını kaybetti

20.12.2021 11:42
Motosikletiyle kaza yaptı, bir hafta sonra hayatını kaybetti

Gaziantep'te, yaklaşık bir hafta önce motosikletiyle eve dönerken trafik kazası yapan belediye işçisi ağır yaralandı.

Gaziantep'te, yaklaşık bir hafta önce motosikletiyle eve dönerken trafik kazası yapan belediye işçisi ağır yaralandı. Talihsiz işçi, olay sonrası kaldırıldığı özel hastanede verdiği bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Aralık 2021 Pazar günü Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde motosikleti ile evine gitmek isteyen 54 yaşındaki Şaban Gökşen, motosikleti ile savrularak bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu ağır yaralanan Şaban Gökşen'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı.

Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Özel hastanenin yoğun bakım servisinde bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Şaban Gökşen, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 54 yaşındaki 4 çocuk babası adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Motosikletiyle kaza yaptı, bir hafta sonra hayatını kaybetti
Motosikletiyle kaza yaptı, bir hafta sonra hayatını kaybetti
Motosikletiyle kaza yaptı, bir hafta sonra hayatını kaybetti

Gaziantep, Aralık, işçi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle kaza yaptı, bir hafta sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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