Motosikletiyle kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Motosikletiyle kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 ölü

7 saat önce

Zonguldak'ta kırmızı ışıkta duran araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Motosikletiyle kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 ölü, System.String[]

Zonguldak'ta kırmızı ışıkta duran araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde 18.30 sıralarında Alaplı Ereğli arasındaki Plajlar mevkisinde meydana geldi. Özgür D. idaresindeki 81 KK 276 otomobil kavşakta kırmızı ışıkta beklerken, Üflet Ş. yönetimindeki 67 LA 93 plakalı motosiklet, hız nedeniyle fren mesafesini ayarlayamayınca kırmızı ışıktaki araca arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ilk tedavisi yapılan motosiklet sürücüsü Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. motosiklet sürücüsü Üflet Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Motosiklet, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
02:40 Sakarya'da akıl almaz olay kamerada - Son Dakika Haber
02:30 Polonya Yüksek Mahkemesi'nden uyarı: AB'den çıkmamız gerekebilir - Son Dakika Haber
01:20 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
01:12 İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Haber
01:10 İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Haber
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Son Dakika Haber
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 03:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosikletiyle kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]