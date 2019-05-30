Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle köprüden uçup yaşamını yitirdi
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Motosikletiyle köprüden uçup yaşamını yitirdi

24 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 41 yaşındaki Murat İnce, Karayahşi Köprüsü altında jandarma tarafından ölü bulundu.

Motosikletiyle köprüden uçup yaşamını yitirdi, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 41 yaşındaki Murat İnce, Karayahşi Köprüsü altında jandarma tarafından ölü bulundu. İnce'nin motosikletiyle köprüden uçarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Salihli'nin kırsal Karayahşi Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Murat İnce'nin akşam eve dönmemesi ve telefonuna da cevap vermemesi üzerine endişelenen eşi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, İnce'nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, saat 23.30 sıralarında İnce'nin Karayahşi Köprüsü altında cesedi ile karşılaştı. İnce'nin Karayahşi Mahallesi'nden Salihli yönüne giderken 45 SA 432 plakalı motosikleti ile Karayahşi Köprüsü'nden düşüp, yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:44 Kaynak: DHA
Jandarma, Manisa, Murat İnce, Salihli, Güncel
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