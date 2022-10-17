Motosikletiyle kum yığınına çarpan genç ağır şekilde yaralandı - Son Dakika
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Motosikletiyle kum yığınına çarpan genç ağır şekilde yaralandı

17.10.2022 16:38
Motosikletiyle kum yığınına çarpan genç ağır şekilde yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletiyle kum yığınına çarpan genç ağır şekilde yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletiyle kum yığınına çarpan genç ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Görkem Ölçerler, 4 gün önce 10 KJ 922 plakalı motosikleti ile gece Akçay'dan Ülkü yolu istikametini üzerinden evine dönerken, Altınkum Mahallesi Naim Süleymanoğlu İlköğretim Okulu önünde doğalgaz çalışması yapılan yolda kum yığınına çarptı. Ölçerler, motosikletten uçup kafasına darbe alması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 kez kalbi duran genç, ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Görkem Ölçerler yoğun bakım servisine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Naim Süleymanoğlu, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle kum yığınına çarpan genç ağır şekilde yaralandı - Son Dakika

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