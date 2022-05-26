MOTOSİKLETİYLE MİNİBÜS VE OTOMOBİLE ÇARPAN AHMET ÖLDÜ - Son Dakika
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MOTOSİKLETİYLE MİNİBÜS VE OTOMOBİLE ÇARPAN AHMET ÖLDÜ

26.05.2022 15:26

ESKİŞEHİR'de, bir otomobilin dikiz aynasına çarptıktan sonra savrulup servis minibüsü ile başka bir otomobile çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Güçlü (24) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de, bir otomobilin dikiz aynasına çarptıktan sonra savrulup servis minibüsü ile başka bir otomobile çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Güçlü (24) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Ahmet Güçlü, işe giderken 26 AEF 216 plakalı motosikletiyle bir otomobilin dikiz aynasına çarptı. Savrulan motosiklet servis minibüsü ile otomobile çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Güçlü için öğle vakti Çamlıca Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Güçlü'nün yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Güçlü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MOTOSİKLETİYLE MİNİBÜS VE OTOMOBİLE ÇARPAN AHMET ÖLDÜ
MOTOSİKLETİYLE MİNİBÜS VE OTOMOBİLE ÇARPAN AHMET ÖLDÜ
MOTOSİKLETİYLE MİNİBÜS VE OTOMOBİLE ÇARPAN AHMET ÖLDÜ
MOTOSİKLETİYLE MİNİBÜS VE OTOMOBİLE ÇARPAN AHMET ÖLDÜ
MOTOSİKLETİYLE MİNİBÜS VE OTOMOBİLE ÇARPAN AHMET ÖLDÜ

YORUMLAR
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Seyir halinde otomobile çarpan motosiklet sürüklenip refüje çıktı...Kaza anı kamerada Seyir halinde otomobile çarpan motosiklet sürüklenip refüje çıktı...Kaza anı kamerada Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

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