Motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan sürücü yaşamını yitirdi
14 dakika önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:19 Kaynak: AA
'ın Arsuz
ilçesinde motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Hacıahmetli Mahallesi'nde Mert Yıldız
'ın (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Mert Yıldız'ın öldüğünü belirledi.
Yıldız'ın cesedi morga kaldırıldı.
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