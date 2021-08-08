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Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti. - Son Dakika

Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti.

08.08.2021 08:06
Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti., System.String[]

Denizli'nin Kale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, metrelerce sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, metrelerce sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Kazada hastaneye kaldırılan genç yaştaki sürücü, hayatını kaybetti.

Kaza, Kale ilçesi Uluçam Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Ramazan Güngören idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole uçtu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kale Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 16 yaşındaki Ramazan Gündoğdu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Gündoğdu'nun ehliyeti olmadığı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti.
Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti.
Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti.

Gündoğdu, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti. - Son Dakika


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