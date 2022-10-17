Edinilen bilgiye göre, Cide'nin Toygarlı köyünde 16 yaşındaki H.T. idaresindeki motosiklet, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan H.T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Ankara 'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. H.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Toygarlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletiyle şarampole yuvarlanan genç ağır yaralandı - Son Dakika

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