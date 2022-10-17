Motosikletiyle şarampole yuvarlanan genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Motosikletiyle şarampole yuvarlanan genç ağır yaralandı

17.10.2022 17:16
Motosikletiyle şarampole yuvarlanan genç ağır yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kullandığı motosikletiyle şarampole devrilen genç, ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kullandığı motosikletiyle şarampole devrilen genç, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'nin Toygarlı köyünde 16 yaşındaki H.T. idaresindeki motosiklet, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan H.T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. H.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Toygarlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle şarampole yuvarlanan genç ağır yaralandı - Son Dakika

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