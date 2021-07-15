MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken sevgilisi olduğu öne sürülen Y.K. (27) tarafından silahlı saldırıya uğrayan 1 çocuk annesi Hatun Özsoy (27), yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan ve Karabağlar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan polisi arayan Y.K., cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek teslim oldu. Özsoy'un olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Olay, öğle saatlerinde Akarca Plajı yakınlarında Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Hatun Özsoy, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken yanına yaklaşan hafif ticari bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Özsoy motosikletten düşüp, kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise araçla olay yerinden kaçtı. Ç evredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Özsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatılırken, polisi arayan Y.K., Özsoy'un sevgilisi olduğunu ve cinayeti kendisinin işlediğini, Karabağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda beklediğini bildirdi. Akaryakıt istasyonuna yönlendirilen ekipler Y.K.'yı gözaltına aldı. Y.K.'nın, aldatıldığı iddiasıyla Özsoy'u öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

'BENİ KAYBETMEKTEN KORKAN VAR MI'

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Hatun Özsoy'un olaydan önce sosyal medya hesabından, Akarca Sahili'nden paylaşım yaptığı görüldü. Özsoy'un paylaşımda, Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum, beni kaybetmekten korkan var mı diye yazdığı, ayrıca oğluyla paylaştığı bir fotoğrafın altına düştüğü Mutlu uyumak lazım, madem uyku yarı ölüm halidir o halde ölmek lazım ifadeleri dikkat çekti.