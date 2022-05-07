Motosikletiyle seyrederken maganda kurşunuyla boynundan yaralandı - Son Dakika
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Motosikletiyle seyrederken maganda kurşunuyla boynundan yaralandı

07.05.2022 12:19
Motosikletiyle seyrederken maganda kurşunuyla boynundan yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, tüfekten çıkan saçmanın boynuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, tüfekten çıkan saçmanın boynuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, kırsal Edebey Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Kurban Mardi (38), motosikletiyle seyir halindeyken boynuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Kanlar içinde kalan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saçmanın şah damarını sıyırması sonucu ölümden dönen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Motosikletiyle seyrederken maganda kurşunuyla boynundan yaralandı
Motosikletiyle seyrederken maganda kurşunuyla boynundan yaralandı
Motosikletiyle seyrederken maganda kurşunuyla boynundan yaralandı
Motosikletiyle seyrederken maganda kurşunuyla boynundan yaralandı

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Kazakistan, Kurban, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle seyrederken maganda kurşunuyla boynundan yaralandı - Son Dakika


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