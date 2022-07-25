Motosikletiyle sollama yapmaya çalışırken iki otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Motosikletiyle sollama yapmaya çalışırken iki otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı

25.07.2022 05:16
Motosikletiyle sollama yapmaya çalışırken iki otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de motosiklet sürücüsü, sollamaya çalıştığı otomobile, ardından da karşı yönden gelen başka bir otomobile çarparak ağır yaralandı.

Kırıkkale'de motosiklet sürücüsü, sollamaya çalıştığı otomobile, ardından da karşı yönden gelen başka bir otomobile çarparak ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün sollamaya çalıştığı D.O.'nun kullandığı 71 ED 541 plakalı otomobile, ardından da M.A. idaresindeki 34 KG 717 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü S.K., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle sollama yapmaya çalışırken iki otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletiyle sollama yapmaya çalışırken iki otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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