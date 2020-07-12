Motosikletiyle ters yöne girince ceza yedi - Son Dakika

Motosikletiyle ters yöne girince ceza yedi

Motosikletiyle ters yöne girince ceza yedi Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri, motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

Motosikletiyle ters yöne girince ceza yedi

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BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri, motosiklet denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza yağdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gelen şikayetler ve artan motosiklet kazalarının ardından uygulamaları sıklaştırdı. Ekipler ilçenin farklı noktalarında motosikletler üzerinde uygulama yapıyor. Mahmutesatbey caddesi girişinde yapılan motosiklet ve ters yön uygulamasında trafik kaidelerine uymayanlara ceza yağdı. Motosikleti yeni alan bir sürücüye, evrakları tam olmasına rağmen, ters yönden gelmesi üzerine 132 TL para cezası kesildi. Sürücü ceza yedikten sonra tekrar geri dönüp normal yoldan yoluna devam etti. Yaklaşık bir saat süren uygulama esnasında ters yönden gelen bir araç sürücüsü de durdurularak ceza kesildi. Ekipler muhtelif noktalarda gece gündüz denetimlere devam edecek.

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle ters yöne girince ceza yedi - Son Dakika
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