Motosikletiyle Tıra Çarpan Özel Harekat Polisi Öldü
1 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.
Muammer Aktı'nın (30) kullandığı motosiklet, Kaynaklar Mahallesi İzmir Sebze Meyve Hali yakınında kavşaktan dönüş yapan bir tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Aktı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aktı'nın cenazesi, savcının olay yerindeki inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Aktı'nın cenazesi, çalıştığı şubede düzenlenecek tören sonrası memleketi Ordu'ya gönderilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA
İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı
İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti