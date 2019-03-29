Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle Tıra Çarpan Özel Harekat Polisi Öldü

Motosikletiyle Tıra Çarpan Özel Harekat Polisi Öldü

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.

Motosikletiyle Tıra Çarpan Özel Harekat Polisi Öldü, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.

Muammer Aktı'nın (30) kullandığı motosiklet, Kaynaklar Mahallesi İzmir Sebze Meyve Hali yakınında kavşaktan dönüş yapan bir tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Aktı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aktı'nın cenazesi, savcının olay yerindeki inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Aktı'nın cenazesi, çalıştığı şubede düzenlenecek tören sonrası memleketi Ordu'ya gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Buca, İzmir, Güncel
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