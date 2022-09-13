Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder

Sosyal medyada paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Bir motosiklet sürücüsü, yolda ilerlediği sırada hemen önündeki gencin otobüsü kaçırdığını ve çaresizlik içerisinde koştuğunu fark etti.

YANINA DAVET ETTİ

Genci kırmadan 'Gel seni bırakayım' diyerek teklifte bulunan motosikletli, genci de yanına alarak yola koyuldu. İkili, bir sonraki durakta otobüsü yakaladı. Genç, motosikletten inerken otobüsüne bindi.

"İNŞALLAH DUA EDER"

Motosikletli gencin, "İlk defa yapıyorum, inşallah bir hayır duası eder" sözleri ise büyük alkış topladı. Video yaklaşık 1.5 milyon görüntülenme aldı.