Motosikletle çarpışan metrobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosikletle çarpışan metrobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Motosikletle çarpışan metrobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

6 saat önce

ŞİŞLİ'de motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Emrecan Azder'in metrobüs yoluna girip bir metrobüse çarparak ölümüne ilişkin kazada, gözaltına alınan metrobüs sürücüsü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Motosikletle çarpışan metrobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı, System.String[]

ŞİŞLİ'de motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Emrecan Azder'in metrobüs yoluna girip bir metrobüse çarparak ölümüne ilişkin kazada, gözaltına alınan metrobüs sürücüsü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mecidiyeköy'de dün saat 21.00 sıralarında Emrecan Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, metrobüs yoluna girmiş ve Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde 34 TN 2706 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Azder, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Emrecan Azder'in Ukrayna'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi okuduğu ve vatani görevini yapmak üzere Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili ifadesi alınan metrobüs sürücüsü, bugün savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan metrobüs şoförünün, imza verme şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Mecidiyeköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı
Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosikletle çarpışan metrobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]