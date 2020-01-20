Motosikletle çarpışan metrobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Emrecan Azder'in metrobüs yoluna girip bir metrobüse çarparak ölümüne ilişkin kazada, gözaltına alınan metrobüs sürücüsü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mecidiyeköy'de dün saat 21.00 sıralarında Emrecan Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, metrobüs yoluna girmiş ve Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde 34 TN 2706 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Azder, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Emrecan Azder'in Ukrayna'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi okuduğu ve vatani görevini yapmak üzere Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI