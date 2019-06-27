Son Dakika Haberleri: Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralı

1 saat önce

Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralıKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletle çarpışan otomobil olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralı
KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletle çarpışan otomobil olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Adana Konya Karayolu üzeri Gazinolar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, kavşakta 42 ESK 73 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrasında otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü karayolu üzerine savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yerde yatan motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
konya, ereğli, motosiklet, otomobil, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz sonrası ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" Ümraniye'de polisten kaçan sürücü, yayaların arasına daldı: 2'si ağır 4 yaralı Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]