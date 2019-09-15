Motosikletle çaya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
1 saat önce
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek çaya düşen 86 yaşındaki Mehmet Kınacı boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Efeler
ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek çaya düşen 86 yaşındaki Mehmet Kınacı
boğuldu.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Umurlu
Mahallesi Emirdoğan Çayı yolunda meydana geldi. Bahçesine gitmek için evinden ayrılan Mehmet Kınacı, motosikletiyle seyir halindeyken çay kenarında dengesini kaybedip, suya devrildi. Çevreden geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Kınacı'nın boğularak öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi
Morguna kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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