MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

26.03.2022 13:58

ANTALYA'da kullandığı motosikleti ile çöp kamyonun altına giren Ahmet Karasu (22), ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'da kullandığı motosikleti ile çöp kamyonun altına giren Ahmet Karasu (22), ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde Necip Nugay Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Karasu, zincir market şubesinin çöplerini aldıktan sonra siteye girmek için paravanın açılmasını bekleyen çöp kamyonuna çarptı. Kamyonun altına giren kasklı sürücüyü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kamyon altından çıkartılan Ahmet Karasu, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde güvenlik görevlisi ve vatandaşların yaşadığı panik anları ve genci kurtarma çabaları yer aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

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Ahmet Karasu, Motosiklet, Kepez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika


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