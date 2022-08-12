Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

12.08.2022 13:58
Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ÇANAKKALE'de, kullandığı motosikletle yoldaki başıboş eşeğe çarpan Ömer Curaoğlu (17), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'de, kullandığı motosikletle yoldaki başıboş eşeğe çarpan Ömer Curaoğlu (17), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kız kardeşi Mercan Curaoğlu ise taburcu edildi.

Bayramiç ilçesi Alakeçi köyünde, 7 Ağustos akşamı meydana gelen kazada Ömer Curaoğlu, kullandığı motosikletle yoldaki başıboş eşeğe çarptı. Curaoğlu ve arkasında oturan kardeşi Mercan Curaoğlu, motosikletten yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Curaoğlu kardeşler, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakıma alınan Ömer Curaoğlu, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Mercan Curaoğlu ise Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ömer Curaoğlu'nun bugün Alakeçi köyünde defnedileceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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