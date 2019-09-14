Son Dakika Haberleri: Motosikletle geldiler parktaki 2 kişiyi yaraladılar
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletle geldiler parktaki 2 kişiyi yaraladılar

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHAAtaşehir'de motosikletli 2 kişi, parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA

Ataşehir'de motosikletli 2 kişi, parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Ataşehir Fetih Mahallesi Libadiye Caddesi'nde bulunan Buhara Parkı'na saat 13.45 sıralarında gelen motosikletli, kasklı iki kişi parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye ateş açtı. Bacaklarında yaranlanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli saldırganlar parktan kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Saldırı sırasında parkta bulunan çocuklar ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Motosikletle geldiler parktaki 2 kişiyi yaraladılar

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB hizmet binası Seyrantepe'ye taşınacak
4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu Galatasaray, Dragana Stankovic'i transfer etti İngiliz manken Danielle Lloyd, estetik yaptırdığı kliniğin balkonunda karnındaki kan torbalarıyla dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 16:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletle geldiler parktaki 2 kişiyi yaraladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]