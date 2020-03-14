Motosikletle gelip 'Hindistan cevizi ve Ananası' böyle çaldılar - Son Dakika

Motosikletle gelip 'Hindistan cevizi ve Ananası' böyle çaldılar

Hindistan cevizi, ananas, muz ve elma çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Marketteki sebze ve meyve tezgahından hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de motosikletle gelen 3 şahıs markette kurulu sebze ve meyve tezgahından Hindistan cevizi, ananas ve muz çaldı. Şahısların yaklaşık 150 TL'lik meyve çaldığı hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Yaşanan ilginç hırsızlık olayı, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Emrah S., isimli esnafa ait markette meydana geldi. Gece 03.00 sıralarına yaşanan ve güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği olayda, görüntülere önce motosikletle gelen 3 şahıs giriyor. Şahıslarda biri daha sonra motosikletten inerek marketin önünde ki sebze ve meyve tezgahını yönelip üstüne örtülen örtünün altına girip yaklaşıp 10 saniye kasalardan meyveler alarak bekleyen arkadaşlarının yanına gitti. Daha sonra geri gelen şahıs bu defa tezgahın üstündeki örtüyü kaldırıp ardından diğer tarafa yönelerek bu defa Hindistan cevizlerini koynuna doldurup tekrar arkadaşlarının yanına giderek gözlerden kayboldu. Şahsın hırsızlığın ardından tezgahın örtüsünü düzenlik bir şekilde kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

"Hindistan cevizi ve ananas çalındığını duyunca şaşırdık"

Sabah dükkanını açan esnaf Emrah S., tezgahtaki örtüyü kaldırınca hırsızlığın farkına vardı. Ardından polisi arayan Emrah S., şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameraları kayıtlarını alarak şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelilerin tezgahtan Hindistan cevizi, ananas, muz ve elmadan oluşan yaklaşık 150 TL'lik meyve çaldıkları öğrenildi.

Markete alışveriş gelen bir müşteri ise hırsızlığı duyduklarını ancak olayda Hindistan cevizi ve ananas çaldıkları için çok şaşkın olduklarını dile getirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.