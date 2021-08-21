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Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

21.08.2021 18:11
Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.O. (40) idaresindeki 42 GF 699 plakalı motosikletle 06 ZL 112 plakalı hafif ticari araç İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yere savrulurken motosiklet metrelerce ileride durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Durumu ciddi olan yaralı T.O. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Hisarcık, Konya, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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