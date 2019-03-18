Motosikletle Hareket Halindeyken Rubik Küpü Çözdü

BURSA'da adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte hareket halindeyken rubik küpü çözdü.

BURSA'da adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte hareket halindeyken rubik küpü çözdü. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları sosyal medyada paylaşıp beğeni istedi.



Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü hareket halindeyken aracının üzerine yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından sürücü bir taraftan rubik küpü çözdü bir taraftan da yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam etti. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kameraya kaydetti. Sosyal medyadan paylaştığı görüntülere beğeni isteyen sürücü, "Neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim diyerek yola çıktım. Youtube'a videolar koymayı, farklı ses getirmeyi düşünüyorum. Motosiklet üzerinde yapılamayacak hareketler yapmayı düşünüyorum" dedi.



- Bursa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sembol Haline Gelen Camisiz Minare Görenleri Hayrete Düşürüyor

Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü

İstanbullu Gelin'e Final Öncesi Taze Kan! Oyuncu Anıl İlter Kadroya Dahil Oldu

Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi