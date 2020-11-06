Motosikletle iş yerine ateş eden şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen ağustos ayında motosikletle geldikleri iş yerine tabancayla ateş ederek iki kişinin yaralanmasına neden olan 2 şüpheliden F.Ç., tutuklandı.

Olay, geçen 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında, Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki şüpheli, motosikletle bir otelin altında bulunan butiğin önüne gelerek, ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, kaçtı. Olay anında butiğin önünde bulunan ve kurşun isabet eden Ömer Taşdelen (29) ile Engin Demir, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavileri kısa sürede tamamlanan 2 yaralı taburcu edildi.