Motosikletle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
34 dakika önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarıgöl- Buldan
kara yolu Buldan rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim A.'nın (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklet, S.B. idaresindeki 35 DP 908 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim A., motosiklet sepetinde bulunan Selda Y. (31) ve Feride E. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet
sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kamyon sürücüsü S.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:13 Kaynak: İHA
Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Hafif Ticari Araç Uçurumda Asılı Kaldı
Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi
Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi