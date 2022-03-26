Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi - Son Dakika
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Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi

26.03.2022 12:10

Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet karşı yönden gelen kamyona yandan çarptı.

Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet karşı yönden gelen kamyona yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazadan geriye ise motosikletin sepetindeki boş ve dolu bira kutuları kaldı.

Kaza Orhangazi'ye bağlı Bayırköy yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, plakasız motosiklet ile Yenişehir istikametinden, Bayırköy istikametine giden Gürol Küçük idaresindeki motosiklet, Bayırköy yakınlarında virajda karşı yönden gelen Dursun K.idaresindeki 16 ALE 445 plakalı kamyona yandan çarptı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevkedildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Gürol Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yenişehir'e bağlı Burcun köyü sakini olduğu belirlenen Gürol Küçük'ün cansız bedeni Orhangazi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında motosikletin ön sepetinde ve çevreye saçılan boş ve dolu bira kutuları dikkat çekerken, jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi
Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi - Son Dakika


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