Motosikletle kapkaç yaptılar, birbirlerini suçladı - Son Dakika

ADANA'da eşi ve 2 yaşındaki oğluyla sokakta yürüyen Hüseyin Kara'nın (27) elindeki çantayı alıp kaçan motosikletli Yusuf Çoban (19) ile arkadaşı Salih Tunç (19) yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüphelilerin, olaydan saatler sonra da Yusuf Kartal'ın (26) cep telefonunu çaldıkları belirlendi.

Olay, 29 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve oğluyla yolda yürüyen Hüseyin Kara'nın arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişiden 1'i, elindeki çantayı aldı. Çantasında bir miktar para, kredi kartları ve kimliği olan Kara, hızla uzaklaşan kapkaççıların peşinden koştu ancak yakalayamadı. O anlar, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Hüseyin Kara'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek plakası kağıtla kapatılan motosikletin sürücüsünün Yusuf Çoban olduğunu tespit etti. Çoban, Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Çoban ifadesinde, "Ben sadece motosikleti sürüyordum. Salih Tunç, arkamda oturuyordu. Yolda yürüyen kişinin elindeki çantayı gördü ve bana 'Çabuk yanaş' dedi. Ben de söyleneni yaptım" dedi.Çoban'ın ifadesi üzerine polis, arkadaşı Salih Tunç'u da Sarıçam ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine giderken yolda yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tunç, "Kameralara yansıyan görüntülerdeki kişi ben değilim. Yusuf, bana iftira atıyor. O olayı başka bir arkadaşıyla yaptı. Suçu da benim üzerime atıyor" dedi.Çanta bulunamazken, polis ekipleri bu olaydan saatler sonra da iki şüphelinin park halindeki motosikletinin üzerinde oturan Yusuf Kartal'ın elindeki cep telefonunu çalıp kaçtıklarını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Çoban ile Salih Tunç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.