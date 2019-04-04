Son Dakika Haberleri: Motosikletle Kaza Yapan Polis Memuru Yaşamını Yitirdi

Motosikletle Kaza Yapan Polis Memuru Yaşamını Yitirdi

2 saat önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru Anıl Yıldırıcı (30), yaşamını yitirdi.

Motosikletle Kaza Yapan Polis Memuru Yaşamını Yitirdi, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru Anıl Yıldırıcı (30), yaşamını yitirdi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cizre- İdil karayolunda meydana geldi. Kent merkezinden Cizre'ye gezmeye geldiği belirtilen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Anıl Yıldırıcı yönetimindeki 27 RG 141 plakalı motosiklet, kavşaktan köy yoluna dönmeye çalışan Hüseyin Bilan yönetimindeki 73 DE 581 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, polis memuru Yıldırıcı, otomobil sürücüsü Hüseyin Bilan, yanındaki Kamile Bilan ve Ahmet Demir yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan polis memuru Anıl Yıldırıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldırıcı'nın kaza geçirdiğini haber alan meslektaşları da hastaneye akın etti.

Polis memuru Anıl Yıldırıcı'nın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesine gönderilecek.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:25 Kaynak: DHA

Cizre, Şırnak, Güncel
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