Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı - Son Dakika

Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı

6 saat önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Pantır (15) öldü, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı.

Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Pantır (15) öldü, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Akseki ilçe merkezinde meydana geldi. Sefa Pantır ve arkadaşı Mustafa Kızılkaya'nın bulunduğu motosiklet, aynı yönde seyreden D.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra mezarlığın bahçe duvarına çarparak durdu.Kazada Sefa Pantır ve Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, Sefa Pantır kurtarılamadı. Mustafa Kızılkaya'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sırasında Sefa Pantır ve Mustafa Kızılkaya'nın başında kask olup olmadığı tespit edilemezken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.


Kızılkaya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini öldürdükten sonra parçalara ayıran kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi 14 yaşındaki çocuğun mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:51 Cumhurbaşkanı erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
18:50 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz (1) - Son Dakika
18:50 Tatvan Kaymakamı Özkan, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
18:48 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
18:42 Çorum'da kamyoncular kontak kapattı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 18:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]