Motosikletle kimseye aldırmadan zikzak çizerek seyretti
5 saat önce
Elazığ'da trafikte uzun süre zikzak çizerek ilerleyen ve tehlike oluşturan motosikletli sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
'da trafikte uzun süre zikzak çizerek ilerleyen ve tehlike oluşturan motosikletli sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Zübeyde Hanım
Caddesi'nde zikzak çizerek ilerleyen motosiklet, trafikte tehlike oluşturdu. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Düz yolda zikzak çizen sürücü kimseye aldırış etmeden dönüş ve kavşaklarda da zikzak çizerek ilerledi. Daha sonra araçları sağlı ve sollu geçen motosiklet, Keban
yolu üzerinden hızla gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Üniversite Kampüsünde, Genç Kızın Fotoğrafını Çeken Adamı Tekme Tokat Dövdüler
Çin'de Huawei Marka Cep Telefonların Satışında Yüzde 130'luk Artış Oldu
"Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!
Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı