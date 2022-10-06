Son dakika haberi: OKUL SERVİS ARACININ ALTINA GİREN MOTOSİKLETTEKİ MUSTAFA ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: OKUL SERVİS ARACININ ALTINA GİREN MOTOSİKLETTEKİ MUSTAFA ÖLDÜ

06.10.2022 10:19

Son dakika haberler: ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde önünde seyreden okul servis aracının altına giren motosikletteki Mustafa Yasin Kurtuluş (28), hayatını kaybetti.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde önünde seyreden okul servis aracının altına giren motosikletteki Mustafa Yasin Kurtuluş (28), hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Yasin Kurtuluş'un kullandığı motosiklet, önünde seyreden Orhan Polat (58) idaresindeki 25 S 0170 plakalı okul servis aracının altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kurtuluş'un cansız bedenini adli tıp kurumu morguna kaldırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınıp, polis merkezinde ifade veren Orhan Polat, Kavşağa doğru geliyordum. Bir anda motosiklet altıma girdi. ya dengesini kaybetti ya da birisi mi vurdu göremedim. Arkada olduğu için nasıl oldu, göremedim dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü Son dakika haberleri | Motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü
Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Orhan Polat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: OKUL SERVİS ARACININ ALTINA GİREN MOTOSİKLETTEKİ MUSTAFA ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:27 Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:03:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: OKUL SERVİS ARACININ ALTINA GİREN MOTOSİKLETTEKİ MUSTAFA ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement