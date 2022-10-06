Son dakika haberi: OKUL SERVİS ARACININ ALTINA GİREN MOTOSİKLETTEKİ MUSTAFA ÖLDÜ

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde önünde seyreden okul servis aracının altına giren motosikletteki Mustafa Yasin Kurtuluş (28), hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Yasin Kurtuluş'un kullandığı motosiklet, önünde seyreden Orhan Polat (58) idaresindeki 25 S 0170 plakalı okul servis aracının altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kurtuluş'un cansız bedenini adli tıp kurumu morguna kaldırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınıp, polis merkezinde ifade veren Orhan Polat, Kavşağa doğru geliyordum. Bir anda motosiklet altıma girdi. ya dengesini kaybetti ya da birisi mi vurdu göremedim. Arkada olduğu için nasıl oldu, göremedim dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.