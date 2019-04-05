Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
2 saat önce
Diyarbakır'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çınar
ilçesine bağlı Aktepe
Mahallesi'nde imamlık yapan Süleyman Kuru yönetimindeki 07 LJ 121 plakalı motosiklet, Diyarbakır Bismil
kara yolunun Başaklı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 AU 628 plakalı otomobille çarpıştı.
Kuru, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Serdar ve Ahmet Budak
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:05 Kaynak: AA
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