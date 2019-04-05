Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çınar ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde imamlık yapan Süleyman Kuru yönetimindeki 07 LJ 121 plakalı motosiklet, Diyarbakır Bismil kara yolunun Başaklı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 AU 628 plakalı otomobille çarpıştı.



Kuru, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Serdar ve Ahmet Budak yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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