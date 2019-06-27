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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cebrail Mahallesi, Cengiz Caddesi, Mimar Sinan Sokakta meydana gelen kazada, I.K'nın kullandığı 31 HM 947 plakalı motosiklet, A.S. yönetimindeki 31 ACA 26 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. I.K. olay yerine çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
cebrail, antakya, hatay, otomobil, 3. Sayfa
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