Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
'ın Antakya
ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cebrail
Mahallesi, Cengiz Caddesi, Mimar Sinan
Sokakta meydana gelen kazada, I.K'nın kullandığı 31 HM 947 plakalı motosiklet, A.S. yönetimindeki 31 ACA 26 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. I.K. olay yerine çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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