Son Dakika Haberleri: Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

37 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

50. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada aynı istikamette seyir halinde olan Aydın Y. idaresindeki 60 AAL 305 plakalı otomobil ile Yunus E.Y.'nin kullandığı 60 NT 486 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte arkasında bulunan Hamdi. U.M. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Niksar, Tokat, 3. Sayfa
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