Son Dakika Haberleri: Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

2 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ahmet Bozaslan idaresindeki 27 NP 628 plakalı motosiklet ve Mehmet Yalçın yönetimindeki 27 ACF 972 plakalı otomobil Mevlana Mahallesi Belkıs Caddesi üzerinde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Bozaslan ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet Yalçın, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:26 Kaynak: AA
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