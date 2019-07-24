Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
2 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:26 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ahmet Bozaslan idaresindeki 27 NP 628 plakalı motosiklet ve Mehmet Yalçın
yönetimindeki 27 ACF 972 plakalı otomobil Mevlana Mahallesi Belkıs Caddesi üzerinde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Bozaslan ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nizip Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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