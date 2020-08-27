Motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi'nden, Toprak Kavşağı istikametine giden Sedat A. idaresindeki 09 BBL 98 plakalı motosiklet sürücüsü seyir halinde ilerlerken, Osman S. idaresindeki 01 KG 840 plakalı otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada motosikletteki 3 kişi yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı iddia edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN